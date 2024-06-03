Erkan Yolaç'ın ardından 14 gün dayanabildi! Eşi Asuman Yolaç da öldü

Sunucu Erkan Yolaç’ın vefatının üzerinden iki hafta geçerken, Yolaç'ın 48 yıllık eşi, eski Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk de hayatını kaybetti.

Abone ol

Duayen sunucu Erkan Yolaç’ın vefatı ülkeyi derinden üzerken, sunucunun 48 yıllık eşi Asuman Tuğberk de acı kayıptan 14 gün sonra hayatını kaybetti. Eski Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk’in vefat haberini Nazif Arda duyurdu.

Nazif Arda, açıklamasında "Sevgili Arkadaşımız, dostumuz Asuman Tuğberk Yolaç, 48 yıllık eşi Erkan Yolaç’ tan daha fazla ayrı kalamadı.. Bugün kaybettik. Başta çocukları Göksu ve Mehmet olmak üzere tüm ailesinin, hastalığı boyunca her an yanında olan Sevgili Ayzin’in ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.. Işıklar içinde uyusun, kendi gibi ruhu da güzel olan Arkadaşımız.." ifadelerini kullandı.

Asuman Tuğberk Yolaç kimdir?

Asuman Tuğberk Yolaç, 30 Kasım 1951 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi.

1970 yılında Türkiye 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi.