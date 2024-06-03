Bella Hadid ve Gigi Hadid'den Filistin'e 1 milyon dolar bağış

Filistin'e verdiği destekle bilinen dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ile Bella Hadid, Filistin'e 1 milyon dolar bağışladı.

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masum Filistinlilere zulmediyor. Gazze'ye gelecek olan yardımları kesen ve hastaneleri dahi bombalayan İsrail'e bazı ünlü isimlerden tepki geldi. Bu isimlerin başında Filistin asıllı modeller Gigi ve Bella Hadid geliyor...

Son olarak Filisin asıllı ABD'li model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, Filistin'deki insani yardım çabalarını desteklemek için 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Bağışın, Gazze'deki çatışmadan etkilenen çocuklara ve ailelere odaklanan dört insani yardım kuruluşu arasında eşit olarak dağıtılacağı bildirildi.

Dört kuruluştan biri olan HEAL Palestine'ın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Filistin'i iyileştirmek için cömertçe bağış yapan Bella Hadid ile Gigi Hadid'e, Gazze'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan daha önce birçok kez Filistin'e destek paylaşımı yapan ve Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan Bella Hadid, tepkilerin odağı haline gelmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Hitler'e benzeten Hadid, "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!" ifadelerini kullanmıştı.

Bella Hadid, Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne de katılmıştı.

Ünlü model, Filistin direnişinin sembolü haline gelen kefiyeden yapılma elbisesi ile dikkat çekmişti.

Daha önce de Gazze’de devam eden savaşla ilgili açıklama yapan model, 2021 yılında da New York’ta düzenlenen Filistin yanlısı bir yürüyüşe siyah beyaz kefiye ile katılmıştı.

Son olarak Filistin'e verdiği destek nedeniyle ölüm tehditleri aldığını açıklamış, dünyaca ünlü bazı markalar tarafından ambargoya uğramıştı.