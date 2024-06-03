Hatay'da kuaförde cinsel istismar! 17 yaşındaki kızın anlattıkları mide bulandırdı, bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'da 17 yaşındaki kız çocuğunun istismara uğramasına ilişkin, müdahillik talebinde bulundukları dava sürecini titizlikle takip edeceklerini bildirdi.

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Bakanlıktan, bazı sosyal medya hesaplarından Hatay'da 17 yaşında bir kız çocuğunun istismara uğradığı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın 16 Mayıs'ta emniyet birimlerine intikal ettiği anda Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

Aynı gün aile bireyleri ile yapılan görüşme neticesinde paylaşımlara konu çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbir kararı talep edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuk, Sosyal Ekonomik Destek hizmetimizden faydalandırılmaya başlanmıştır. Ayrıca olay günü itibarıyla aile bireylerinin her birine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık avukatlarımızca, şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edilmiştir. Müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz."

Genç kız mide bulandıran istismarı anlattı

Hatay'da 17 yaşındaki depremzede bir kız çocuğu, çalıştığı kuaförün sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü. Kız çocuğu, çektiği video ile mide bulandıran istismarı anlatıp yardım istedi.

Kız çocuğu yayınladığı videoda, "Hatay'da yaşıyorum. Depremden 10 gün önce kalp ameliyatı oldum. Depremde enkazda kaldım. Toparlanabilmem için bir kuaförde çalışmaya başladım. Çalıştığım kuaförün sahibi tarafından cinsel istismara uğradım. Henüz 17 yaşındayım. Aileme bu durumdan bahsedemedim çünkü 'Eğer ailene anlatırsan sana daha kötülerini yaparım ve aileni öldürürüm' tehditlerinde bulundu. Ne yapacağımı bilemedim, bir süre sustum. Ama artık dayanamayıp aileme anlattım." ifadelerini kullandı.

Babasının 13 yıldır cezaevinde, ağabeyinin engelli, annesinin hasta olduğunu belirten kız çocuğu, "Ben ayakta durmaya çalışıyorum. Ama artık yapamıyorum. Sesimi duyun istiyorum. Umarım bu video ses getirebilir." dedi.

"Kuaförde bir köşeye sıkıştırıp..."

"Delillerim vardı, gidip şikayette bulunduk ama adam hala elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor." diyen kız çocuğu, "Ben dışarıya çıkmaya korkuyorum. Arkadaşlarımdan iftira alıyorum sırf o adam dışarıda gezdiği için. Ben artık dayanamıyorum. 17 yaşında hak etmediğim şeyler yaşadım. Ve benim için de 'Rızası var' demiş. Benim rızam yok. Yoktu. Kuaförde hiç kimse olmadan bir köşeye sıkıştırıp cinsel istismarda bulundu. Hiçbir şey yapamadım." ifadelerini kullandı.

"Ailemize silahlı 3 kişi geldi"

Kız çocuğu, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum. Ailemize onun yüzünden 3 kişi geldi silahlarıyla. Herkes şantaj yaptığımızı zannediyor. İftiralar atılıyor. Ben bu iftiralara maruz kalmaktan çok sıkıldım artık. Gerçekten yapamıyorum artık, dayanamıyorum. Çok çaresizim." dedi.

"Kasım ayından beri bu cinsel istismara maruz kalıyorum"

Kız çocuğu, videosunun devamında, "Adam niye hala dışarıda, onu anlamıyorum. Başka kızların da canı yansın istemiyorum. Başka kızların da sesi olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah hak ettiğini yaşar. Ben hak ettiğimi yaşamadım çünkü. Hak ettiğimi hiç yaşamadım ben. Çok sıkıldım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. 1 aydır eve kapanmış durumdayım. Dayanamıyorum artık, olmuyor. Kaç kere ya kaç kere... Ben kasım ayından beri bu cinsel istismara maruz kalıyorum. Ama yok olmuyor." şeklinde konuştu.