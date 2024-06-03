Haziran ayı kira artış oranı, mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon kararıyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşmiş oldu. Peki, haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte haziran ayı kira artış oranı belli oldu. Her ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gündeme gelen kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya başladı. Haziran ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından geçtiğimiz yıllarda getirilen yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sürmesi nedeniyle, haziran ayında yapılacak artış oranı da kısıtlanmış oldu. Peki, haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının temmuz ayına kadar süreceği belirtmişti.

Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine haziran ayında da yüzde 25 zam yapabilecek.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması temmuz ayından sonra sona erecek ve ağustos ayı itibarıyla kiracılar TEFE TÜFE rakamlarına göre zamlı kiralarını ödeyecek.

Haziran kira artış oranı

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor. İşyeri kiraları 12 aylık TÜFE rakamlarına göre yapılacak.

İşyerlerinde kira sözleşmesi yok

İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Haziran ayı kira artış oranı yüzde 62,51 olarak belirlendi.

Böylece kira kontrat süresi haziran ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 62,51 olarak uygulayacak.



Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 5 bin TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 25 bin TL



Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %62,51

Kira Artış Tutarı: 12 bin 502 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 32 bin 502 TL