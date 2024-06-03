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LGP'ye dev indirim: Salı gününden itibaren geçerli olacak

LGP'ye dev indirim: Salı gününden itibaren geçerli olacak

Salı günü itibarıyla LPG fiyatlarına 1 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Bu fiyatlarla birlikte tabelada önemli bir düşüş görülecekken motorin ve benzinde herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Son gelişmelere göre, akaryakıt fiyatlarında önemli değişiklikler bekleniyor.

LPG kullanıcıları için sevindirici bir haber geldi. Salı gününden itibaren LPG fiyatlarına 1 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Bu indirimle birlikte, LPG fiyatlarında gözle görülür bir düşüş yaşanacak.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Bu gruplarda fiyatlar, mevcut seviyelerini koruyacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

Motorin: 40.27 TL/litre
Benzin: 41.38 TL/litre
LPG: 21.19 TL/litre

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesi karmaşık bir hesaplama sürecini içeriyor. İlk olarak, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanması ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru üzerinden yapılıyor. Bu veriler dikkate alınarak, belli bir fiyat değişim farkı gözetilerek gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

LPG
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