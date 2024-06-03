Hakkari Valisi, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldığını, Hakkari Valisi Ali Çelik'in, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanlığınca, Akış'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yapılan açıklamada, Akış'ın, PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasa dışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı terör örgütü adına tehdit ettiği belirtildi.

Akış'ın, terör örgütünün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu ifade edilen açıklamada, Akış'ın "Kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkari merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı" bildirildi.

Terör örgütünün kırsal alanındaki kamplarına giden Akış'ın, üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkari merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda Akış hakkında "silahlı terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği kaydedildi.

Akış'ın, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu nedenlerle Mehmet Sıddık Akış, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadeleri yer aldı.