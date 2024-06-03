3 ilde çalışan annelere 325 euro destek: Başvurular bugün başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacağını duyurarak başvuruların bugün başladığını belirtti. Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla anneleri destekleyerek çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla anneleri destekleyerek çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmeyi hedeflediklerini belirterek Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek sağlanacağını ifade etti.

Işıkhan, projenin ikinci dönemi için başvuruların bugün başladığını duyurdu.

7 bin kişi nasıl faydalanacak?

Bakan Işıkhan projenin 3 büyük şehirde 7 bin çalışan anneyi kapsadığını ifade ederek, "Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.