Garanti BBVA'dan "EşitBiz Projesi" konferansı

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve kurucusu Garanti BBVA'nın işbirliğiyle "EşitBiz: İlham Veren Buluşma" konferansı gerçekleştirildi.

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Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve kurucusu Garanti BBVA'nın işbirliğiyle 'EşitBiz: İlham Veren Buluşma' konferansı gerçekleştirildi.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, barışçıl bir hayatın sağlanmasında toplumsal rollerin eşitliğini savunma yaklaşımla hareket eden ÖRAV ve kurucusu Garanti BBVA'nın işbirliğiyle 2022'de EşitBiz Projesi hayata geçirildi. Küçük yaş gruplarıyla çalışan öğretmenlere erişen proje kapsamında, 'EşitBiz: İlham Veren Buluşma' konferansı düzenlendi.

Konferansta eğitimciler, uzmanlar ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden EşitBiz'e katılan öğretmenler, konuşmacı olarak yer aldı.

Konferans boyunca katılımcılar, kendi aralarında da eşit bir gelecek için hem sınıf ortamında hem de günlük hayatlarında yapabileceklerini değerlendirdi.

Projede, 2022'den itibaren 1974 öğretmene 34 bin 470 saat eğitim verilirken, öğretmenler aracılığıyla 30 bin 828 öğrenciye ulaşıldı.

'Toplumsal boyutta da sosyal etki yaratmak istiyoruz'

Açıklamada, etkinliğin açılış konuşmasındaki görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu, Garanti BBVA olarak toplumsal rollerin eşitliği konusunda çalışanları ve paydaşları arasında olduğu kadar toplumsal boyutta da sosyal etki oluşturmayı ve konuyu gündemde tutmayı sorumlulukları arasında gördüklerini belirtti.

Okçu, 'Toplumsal rollerin eşitliğini yaşamın doğal bir parçası haline getirmek ancak küçük yaşlarda farkındalık oluşturmakla mümkün olabilir. Bunu sağlayacak kişiler ise aileler ve öğretmenler. Biz de ÖRAV'la beraber bu sorumluluğumuz çerçevesinde öğretmenlere ulaşıyoruz. EşitBiz, ülkemizde eşitlikçi bir hayat yaratabilmemiz için yürüttüğümüz en sürdürülebilir ve uzun vadede etkisini en fazla göreceğimiz çalışmalardan biri.' değerlendirmesinde bulundu.

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy da proje kapsamında, okul öncesi ve ilkokul eğitiminde görev alan öğretmenlerin, öğrencilerinin sosyal gelişimini destekleyen unsurları kavramsal düzeyde tanımalarını, toplumsal rollerin küçük yaşlardan itibaren sosyal gelişimi nasıl etkilediğini fark etmelerini hedeflediklerini aktardı.

Konferansta, Gökçe 'ÇeÇe' Gürçay'ın beden perküsyonu atölyesiyle eğlenceli vakit geçiren katılımcılar, Olcayto Ezgin'in 'Çeşitli ve Kapsayıcı Eğitim ile Eşitliğe Ulaşmak' başlıklı sunumunu dinleyerek toplumsal rollerin eşitliği çerçevesindeki kavramları günlük hayattan örneklerle somutlaştırma fırsatı buldu.

Etkinlik, Prof. Dr. İsmihan Zeliha Artan'ın 'İpek Kızım Aslan Oğlum Sınıfta' ve Prof. Dr. Belma Tuğrul'un 'Ayna Ayna Söyle Bana' başlıklı oturumlarının ardından hediye çekilişleriyle tamamlandı.