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Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham Fenerbahçe paylaşımını beğendi

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham Fenerbahçe paylaşımını beğendi

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham, Fenerbahçe'nin sosyal medyadaki bir paylaşımını beğendi.

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Jude Bellingham, Borussia Dortmund ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından annesi ve Mourinho'nun fotoğrafını çekti.

İngiliz yıldız, daha sonra ise bu konuyla ilgili, "Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi" diye konuşmuştu.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe ise Jose Mourinho'nun imza töreni öncesinde Bellingham'ın bu açıklamasını alıntıladı ve, "Sizi çok iyi anlıyoruz Bayan Bellingham. Tüm Fenerbahçeliler bu akşam Kadıköy'de aynı şeyleri hissedecek" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bellingham, sarı-lacivertlilerin bu paylaşımını beğendi.

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