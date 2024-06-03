BIST 10.443
DOLAR 32,23
EURO 34,97
ALTIN 2.413,16
HABER /  GÜNCEL

Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili şüpheliler adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili şüpheliler adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece'de dün çöken bina ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan bina sahibi ve girişteki restoranın sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Abone ol

İstanbul Küçükçekmece’de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 4 katlı bina dün sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, ve binanın girişinde bulunan restoran sahibi Ö.A.D. de gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Küçük kız okul bahçesinde köpeğin saldırısına uğradı: Evden çıkmak istemiyor
Küçük kız okul bahçesinde köpeğin saldırısına uğradı: Evden çıkmak istemiyor
Garanti BBVA'dan "EşitBiz Projesi" konferansı
Garanti BBVA'dan "EşitBiz Projesi" konferansı
THY ile Air China arasında "Kod Paylaşımı Anlaşması" imzalandı
THY ile Air China arasında "Kod Paylaşımı Anlaşması" imzalandı
Emtia piyasasında Fed'e ilişkin endişelerle düşüş eğilimi hızlandı
Emtia piyasasında Fed'e ilişkin endişelerle düşüş eğilimi hızlandı
Hakkari Valisi, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Hakkari Valisi, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu
İsrailliler hakkında çok sert karar! O ülkeye giremeyecekler
İsrailliler hakkında çok sert karar! O ülkeye giremeyecekler
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
LGP'ye dev indirim: Salı gününden itibaren geçerli olacak
LGP'ye dev indirim: Salı gününden itibaren geçerli olacak
Hatay'da kuaförde cinsel istismar! 17 yaşındaki kızın anlattıkları mide bulandırdı, bakanlıktan açıklama geldi
Hatay'da kuaförde cinsel istismar! 17 yaşındaki kızın anlattıkları mide bulandırdı, bakanlıktan açıklama geldi
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilişkin flaş açıklama: Yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi gördük
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilişkin flaş açıklama: Yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi gördük
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Bayram tatili 9 gün olacak mı?