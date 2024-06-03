Fenerbahçe'ye 3-4 dünya yıldızı geliyor! Acun Ilıcalı'nın transfer hediyesi: Bombayı onunla patlatacak!
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde bulunan Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Ilıcalı, 3-4 dünya yıldızının Fenerbahçe kadrosuna dahil olabileceğinin sinyalini verdi. Ayrıca, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye "transfer hediyesi" de belli oldu. İşte detaylar...
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişinde önemli rol oynayan isimlerden biri de Acun Ilıcalı oldu... Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a karşı seçimi kazanması durumunda yeni yönetim kurulunda yer alacak olan Ilıcalı, şimdi de Kanarya'ya sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin gündeminde ayrıca milli futbolcumuz da var.
Süper Lig'de 2023-24 sezonunu Galatasaray'ın gerisinde 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco'nun görevine devam edeceğini ve transfer çalışmalarına başladığını dile getirmişti.
Fenerbahçe'nin ilk hamlesi
Fenerbahçe'de ilk hedefin Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral olduğu öğrenildi.