Küçükçekmece'de çöken bina! Flaş gelişme

Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Abone ol
Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın dün çökmesi üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çöken binanın sahibi H.M.G, giriş kattaki döner dükkanı sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D. ile eski iş yeri sahibi Ö.K. sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.