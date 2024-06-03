Aksa Jeneratör 2030 hedefleri için düğmeye bastı

Aksa Jeneratör, Aksa Grup Şirketleri'nin 2030 stratejik hedefleri doğrultusunda jeneratörlerin yaşam döngüsünü uzatmayı hedefleyen "RePower" projesini başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu projeyle Aksa Jeneratör, kullanılmış jeneratörlerin yeniden kullanıma kazandırılması yoluyla ürün yaşam döngüsünde yeni bir değer yaratırken, aynı zamanda çevreye, topluma ve ekonomiye de fayda sunmayı amaçlıyor.

Şirketin doğal kaynakların korunması ve atıkların azaltılması odağında geliştirdiği yaklaşım, çevreye duyarlı bir çözüm sunmanın yanı sıra kullanıcılara daha ekonomik ve sürdürülebilir jeneratör seçenekleri sağlıyor.

"RePower" hizmeti kapsamında şirket, uzman ekipleriyle kalite standartlarına uygun şekilde radyatör değişimi, pompa enjektör tamiri, sandık motor montajı gibi farklı işlemlerle jeneratörleri yeniden kullanıma sunuyor. Böylece müşteriler, yeni nesil tekniklerle yenilenmiş ve geliştirilmiş ürünleri uygun fiyatlı ve garantili olarak satın alabiliyor.

Döngüsel ekonomi modeline sahip bu çözümle Aksa Jeneratör, bugüne dek 30 yaşına kadar farklı durum ve özelliklerdeki jeneratörleri yeniledi.

Şirket, ürünlerin tasarımından üretimine ve son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar her aşamada çevresel etkileri minimize etmek için çalışıyor. Ayrıca, iş süreçlerini sürekli olarak gözden geçiriyor ve daha sürdürülebilir uygulamaları benimseyerek gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı hedefliyor.

Bu kapsamda başlatılan "RePower" projesiyle yenilenen jeneratörler, atık miktarını önemli ölçüde azaltarak çevreye zararlı atıkların oluşmasını da engelliyor. Ayrıca bu ürünlerde sağlanan yüksek enerji verimliliği sayesinde daha az enerji tüketimiyle daha fazla güç sağlayarak çevresel ve ekonomik fayda sağlanıyor.

Projeyle başta müşterileri ve iş ortakları olmak üzere toplum genelinde sürdürülebilirlik farkındalığı yaratmayı da hedefleyen Aksa Jeneratör, yeniden üretim ve geri dönüşüm çalışmaları, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının toplum genelinde benimsenmesine hizmet ediyor.

Aksa Jeneratör, atık yönetiminde yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor

Aksa Jeneratör, söz konusu projenin yanı sıra 2030 stratejisi doğrultusunda atık yönetiminde öncü çalışmalara sahip bulunuyor. Şirket son olarak Çerkezköy'deki fabrikasında yürüttüğü sıfır atık çalışmaları sonucunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Ayrıca ileri dönüşüm projesiyle üretimden çıkan temiz atık süngerlerle bel yastığı üretmeye başlayan şirket, bu projeyi kadın girişimcilerle birlikte hayata geçirerek cinsiyet eşitliğine destek oluyor ve aylık ortalama 2 bin kilogram süngerin atık olmasını engelliyor.

AKSA Jeneratör, atık yönetimindeki bir diğer yenilikçi adımı ise yakıt alanında gerçekleştirdi. Şirket hidro işlenmiş bitkisel yağ ile çalışabilen jeneratörler üzerindeki araştırmalarını tamamlayarak teknik uygunluk verdi. Bu jeneratörler, çevre dostu yakıt alternatiflerinin önemli bir adımını temsil ediyor. Bir tür yenilenebilir dizel yakıt olan hidro işlenmiş bitkisel yağ, kolza tohumu, soya fasulyesi, palmiye veya atık yemeklik yağ gibi bitkisel yağlardan "hidro-arıtma" adı verilen bir işlemle elde ediliyor. Bu yakıt, geleneksel dizele göre daha düşük karbon emisyonlarına sahip olduğu için fosil yakıtların yerine sürdürülebilir bir alternatif olarak kabul ediliyor.