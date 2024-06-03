31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'nin 5. Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu'na koltuğu devreden İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı günler sonra ilk kez görüntülendi. Akşener, Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katıldı.

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından düzenlenen olağanüstü kurultayda koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na teslim eden İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, günler sonra ilk kez görüntülendi. Akşener, Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katıldı.

Tek başına girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, partisini 27 Nisan'da Olağanüstü Kurultay'a götürmüş kendisi de aday olmamıştı.

Yapılan seçim sonucunda Genel Başkanlık koltuğunu o dönem Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Müsavat Dervişoğlu'na teslim eden Akşener gözlerden de uzaklaştı.

Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katılan Akşener uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takıldı.