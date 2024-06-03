'Osmanlı iyi cumhuriyet kötü ikilemine karşıyız' diyen Yusuf Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredata yönelik eleştirilere yanıt verdi. Tekin, müfredata ilişkin 67 bin görüş alındığını belirterek "Saygı sınırının dışında eleştiriler yapılıyor. İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, yeni müfredata yönelik eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Türkiye'nin uluslararası anlamda rekabet edebilecek mekanizmaların bize önerdikleri bazı referanslar var. 'Sizin müfredatınız ortalama OECD ülkesinin müfredatından daha yoğun.' diyorlar. Bu bir eleştiri konusuydu. 'Beceri odaklı eğitime geçti dünya sizin de buna geçmeniz lazım.' eleştirileri yapılıyordu. Uluslararası kuruluşların bize önerdiği müfredat değişikliğine gitmek istiyoruz dedik. Bize referans olabilecek her kim varsa buyursun gelsin dedik. Müfredata ilişkin 67 bin görüş aldık. Gelen görüşler doğrultusunda revize yapılmaya çalışıldı. Programımızı 2024-2025 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere paylaştık. Katılımlı şekilde süreci ilerletmeye çalıştık. Hiçbir şeyi bilimsel değil diyerek çıkarmıyoruz, çıkarıyorsak gerekçesi vardır.

"İTİRAZ EDENLERİN NEYE İTİRAZ ETTİKLERİNİ MERAK EDİYORUM"

İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum. Beceri odaklı başarıya geçtiğimize mi itiraz ediyorsunuz? Çocuklarımızın merhametli, milli ve manevi değerlerine bağlı öğrenci profiline mi itiraz ediyorsunuz?Laiklik ve Cumhuriyet üzerine yapılan eleştirileri kabul etmiyorum. Neyin demokrasi neyin laiklik olduğunu bu konuşmalar yapan kişilerden daha iyi biliyorum. AK Parti propagandası yapıyorsunuz dedikleri kısımda Türkiye Yüzyılı sloganı evet AK Parti sloganı... Cumhurbaşkanımızın atadığı bir bakanım ben. Sayın Cumhurbaşkanımızın taahhüt ettiği ideali hayata geçiriyorum. Bunu objektiflik ölçüsünde yapacağız. Bir siyasi partinin seçim propagandası olmaktan çıktı artık konu. Çocuklarımızı dünyadaki çocuklarla en iyi şekilde rekabet edecek bir program ile yapmaya çalışıyoruz. Eleştirilere saygımız var. Bu her zaman revize olabilecek bir şey. Bir yenilik ortaya çıkabilir, onlar da müfredata tercih edilebilir."

"OSMANLI İYİ CUMHURİYET KÖTÜ GİBİ İKİLEMLERE KARŞIYIM"

Bir ikilem ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Tekin, "Osmanlı iyi Cumhuriyet kötü" gibi ikilemlere karşı olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, "Osmanlı devleti, ondan önceki Türk devletleri bizim. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir devamlılığın çocuklarımız tarafından içselleştirilmesini istiyoruz. Başka bir devletmiş gibi algılanmasını sağlanmamalı. Bu devamlılığı çocuklarımıza vermeye çalıştık. Medeniyet birikimini de vermeye çalıştık. Bu eğitimi verelim istiyoruz." dedi.

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE DEĞİŞİKLİK

Yabancı dil eğitimindeki değişiklik konusunda da konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yoğunlaştırılmış yabancı dil sınıfları oluşturduk onların sonuçlarına bakıyoruz. Çoklu yabancı dil sınıfları oluşturmaya başladık." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Bakan Tekin, öğretmenlik meslek kanunu çalışmalarıyla ilgili ise "Bu kanun metninde şu an süreç tamamlandı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı konusunda düzenlemeler yapmak ve akademi camiasının beklediği meslek kanunu yapabilir miyiz uğraşısına girdik. Sendikalara teşekkür ediyorum. Bir kanun metni ortaya çıktı. Zannediyorum artık Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyonlara havale edilecek diye bekliyoruz. Bir aksilik olmadan tamamlanır.” diye konuştu.

Bu kanun metninde şu an süreç tamamlandı. Zannediyorum artık Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyonlara havale edilecek diye bekliyoruz. Bir aksilik olmadan tamamlanır.”

ÖĞRETMENE SOSYAL MEDYA SINIRLAMASI: MEVCUT DÜZENLEMEDEN FARKLI BİR ŞEY YOK

Öğretmenlere sosyal medya sınırlaması getirildiğine yönelik haberler de sorulan Bakan Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz şu tür yargı kararlarıyla karşı karşıya kalıyoruz diye. Disiplinle ilgili konularda mevcut düzenlemelerden çok farklı bir şey yok." yanıtını verdi.

KARİYER BASAMAK SINAVLARI

"Kariyer basamak sınavları devam edecek mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Öğretmen arkadaşlarımızın bir test sınavla kariyer ünvanı verilmesini içime sindiremiyorum bunu da doğru bulmadığımı söylemiştim. TBMM'den çıkan yasal düzenlemeye saygı duyacağız."

HEYBELİADA RUHBAN OKULU'NUN DURUMU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kişisel olarak Heybeliada Ruhban Okulu'nun açık olmasını arzu ettiğini söyledi.

Tekin şöyle konuştu:

"Olayın iki boyut var bir tanesi siyasal boyutu. Kişisel olarak okulun açık olmasını arzu ederim. Bize düşen şey bu knoudaki kararımızı verdiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız hangi yöntemlerle çalışabiliriz araştırmasını istemişti. Orada bir lise açık. Bu bir ruhban okulu olarak faaliyet verebilmesi açısından kendi çalışmamızı yapıyoruz. Alınacak karara göre atılacak adımları belirledik."

MEZUNİYET BALOLARI YASAKLANDI MI?

Bakan Tekin, "Liselerde mezuniyet baloları yasaklandı mı?" sorusuna ise "Niye yasaklayalım mezuniyet balolarını ki? Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz. Bize gelen şikayetler üzerine '5 yıldızlı otelde bize şu kadar maliyetle balo düzenleniyor biz bu paraları vermek zorunda mıyız vermek istemiyoruz ama çocuğumuzun da oradan ayrı kalmasını istemiyoruz' diyen veliler olunca madem yapılacak okullarımızda maddi ilave külfet getirmeksizin yapılmasını istiyoruz. Bunu eleştirenlere bir şey tavsiye etmek istiyorum o zaman bütün çocukların parasını cebinizden siz ödeyin velilerimize ilave bir yük getirmeyin. 5 yıldızlı otelde bunu yapabilecek çocuklarımız yapamayacak çocuklarımız var. Bunlar doğru şeyler değiller." yanıtını verdi.