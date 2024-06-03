Mısır'dan ateşkes açıklaması: Hamas teklifi kabul etti

Mısır, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkese dair açıklamalarda bulundu. Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiği, İsrail'in ise cevabının beklendiği belirtildi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail-Hamas ateşkesi için çözüm önerisinde yeni bir gelişme yaşandı. Mısır'ın Dışişleri Bakanı Samih Şükri, "Hamas, Biden tarafından sunulan öneriye karşı olumlu olduklarını söyledi, şimdi İsrail'i bekliyoruz" dedi. Hamas'ın onayının ardından tüm gözler İsrail'e çevrildi.

Şükri ayrıca Mısır'ın, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'ta sınır kapısının kontrolünü eline geçirmesini kabul etmediğini söyledi.

Sınır kapısında Filistin yönetimi sağlanmadan geçişlerin devam etmesinin çok zor olduğunu vurguladı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Gazze'de "tam ve eksiksiz bir ateşkes sağlama" önerisine ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ile Gantz görüşmede, "esir takası ve Gazze'ye insani yardımı artıracak" ateşkes önerisini ele almıştı.

Görüşmede, "tam ve eksiksiz bir ateşkes" önerisinin tüm esirlerin serbest kalmasını sağlayacağını ve Gazze'ye insani yardım girişini artıracağını belirten Blinken, "Hamas bu anlaşmayı gecikmeden kabul etmeli." demişti.

Blinken, esirleri ailelerine kavuşturmanın yanı sıra, teklifin İsrail'in Lübnan sınırında da "sükunet olasılığının kilidini açması"nı sağlayacağını kaydederek, bu durumun İsrail'in uzun vadeli güvenlik çıkarlarını ilerleteceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

Hamas da İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.