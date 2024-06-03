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Üretici enflasyonu mayısta arttı

Üretici enflasyonu mayısta arttı

TÜİK verilerine göre, üretici enflasyonu mayıs ayında yıllık yüzde 57,68, aylık yüzde 1,96 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Mayıs dönemine ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Yİ-ÜFE'de dikkat çeken artışlar yaşandı ve üretici enflasyonu ivme kazanmaya devam etti.

TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE Mayıs 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,96, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,24 artış gösterdi. Nisan ayında yıllık artış yüzde 55,66 olarak kaydedilmişti. Bu veriler, üretici enflasyonunun Mayıs ayında daha da hızlandığını ortaya koyuyor.

Sanayinin dört sektöründeki yıllık değişimlere bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 75,84, imalat sektöründe yüzde 60,31, elektrik ve gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,38, su temininde ise yüzde 75,86 artış yaşandığı görüldü. Aylık değişimler ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,34, imalatta yüzde 1,44, elektrik ve gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,32 ve su temininde yüzde 6,24 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise şu şekilde sıralandı: Ara mallarında yüzde 55,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 64,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 66,12, enerjide yüzde 43,74 ve sermaye mallarında yüzde 63,51 artış görüldü. Aylık değişimlerde ise ara mallarında yüzde 1,44, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,00, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,43, enerjide yüzde 3,32 ve sermaye mallarında yüzde 1,34 artış kaydedildi.

Mayıs 2024'te en yüksek yıllık artışın su temininde gerçekleştiği görülüyor. Su temini sektöründe yıllık artış yüzde 75,86 olarak gerçekleşti. Bu artışı yüzde 75,84 ile madencilik ve taş ocakçılığı izledi. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yıllık artış yüzde 21,38 olarak kaydedildi.

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