PKK'lıları evinde sakladığı ortaya çıkan başkan görevden alındı DEM Parti'den eylem kararı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması üzerine, partisinin kazandığı belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatacaklarını duyurdu.

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DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Akış'ın, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması ve görevinden uzaklaştırılması üzerine, parti genel merkezinde olağanüstü toplandı.

MYK sonrası basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, Hakkari halkının kendilerini temsil edecek kişiyi seçtiğini ve önümüzdeki 5 yıl için onunla yol yürümek istediklerini sandıkta beyan ettiğini söyledi.

Halkın iradesinin seçimle tecelli ettiğini belirten Koçyiğit, "Tüm demokratik kamuoyunu, bu konuyla ilgili tepkisini en yüksek şekilde göstermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Nöbet eylemleri başlatılacak

Hakkari'de demokratik protesto haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade eden Koçyiğit, MYK toplantısında alınan kararları şu şekilde sıraladı:

"Bu kayyum siyasetine karşı bütün belediyelerimizin önünde demokrasiyi, halk iradesini ve belediyelerimizi savunmak için nöbet eylemleri başlatacağımızı duyurmak istiyorum. Herkesi bu nöbetlerde yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bunun dışında bugün Türkiye'nin her tarafında demokratik tepkilerimizi ortaya koyacak eylem ve etkinlikler il, ilçe örgütlerimiz tarafından organize ediliyor."

İçişleri Bakanlığı açıklamasında hangi suçlamalar yöneltilmişti?

Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın Van'da gözaltına alınmasına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada;

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık AKIŞ’ın;

1. PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasadışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit ettiği,

2. PKK Bölücü Terör Örgütü’nün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkâri merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı,

3. PKK Terör Örgütü’nün kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkâri merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği ve 3. PKK Terör Örgütü’nün kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkâri merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği ve

Bu kapsamda Mehmet Sıddık AKIŞ hakkında;

1. Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüt Propagandası yapmak suçlarından Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/173 esas sayılı dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği,

2. Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve halen devam eden soruşturma olduğu ve bu soruşturma kapsamında göz altına alındığı, 2. Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve halen devam eden soruşturma olduğu ve bu soruşturma kapsamında göz altına alındığı,

Belirtilen bu nedenlerle;

Mehmet Sıddık AKIŞ’ın Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46’ıncı maddeleri uyarınca Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.' denildi.