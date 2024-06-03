Bakan Bolat açıkladı: Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatına ulaştık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 milyar 75 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatının gerçekleştiğini ve tüm ayların en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını bildirdi. Bolat ayrıca, yıllıklandırılmış ihracatın ise 260,1 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını duyurdu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bolat "İlk rekorumuzu şimdi açıklıyorum. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Yüzde 11.4'lük artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. Bir yıl önce Mayıs'ta 21.6 milyar dolardaydık. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk. 2.5 milyar dolarlık artış başarılmış oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 11.4’lük bir artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. 1 yıl önce mayıs ayında 21.6 milyar dolardaydık. Böylece tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk.

Tam 2.5 milyar dolarlık artış başarılmış oldu. Bundan daha önemli bir rekoru açıklayacağım. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştık. 24.1 milyar dolar. Yani Mayıs 2024 yüzyılın en yüksek aylık ihracatı oldu.

240 bölgeye ihracat yapıyorsunuz. Bugün büyük bir gün, mutlu bir gün. Üçüncü rekoru açıklıyorum. O da yıllıklandırılmış ihracatta rekor. Tam 260 milyar 100 milyon dolar. Geçen 5 ay içinde zorlu bir süreç vardı. Uzun tatiller vardı, kısa aylar vardı. Buna rağmen son 1 yıl içinde yüzde 2.3’lük artışla 260 milyar 100 milyon dolara ulaşmış bulunuyoruz. Son 1 yılda 6 milyar dolarlık net artışımız var.

Bu üç önemli rekoru söyledikten sonra yine olumlu gelişmelere devam etmek istiyorum. Gerek dış ticaret açığımızın azalması gerekse ihracatın ithalatı karşılama oranının yükselmesi de vereceğimiz müjdeli haberleri oluşturmaktadır. İthalatımızda mayıs ayında tam yüzde 10.3’lük azalma başarıldı. Bu da 3.5 milyar dolarlık bir azalma demektir. 34.1 milyar dolardan 30.6 milyar dolara ithalatımızı azaltmayı başardık.

Mayıs ayında yüzde 48 oranında dış ticaret açığımız azaldı tam 6.5 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı hızlı bir yükseliş kaydetti. 15 puan artışla yüzde 63.4’ten yüzde 78.7’ye yani 15.3 puanlık artışla yüzde 78.7’lik ihracatın ithalatı karşılama oranına yükseldik.

2024’ün ilk 5 ayında ihracatımız yüzde 4.5 artarak yaklaşık 107 milyar dolara yükseldi. İlk 5 ayda net 4.6 milyar dolar ihracat artışı sağlamış olduk.

İlk 5 aya baktığımızda yüzde 9.2 azalışla 143 milyar 674 milyon dolara ithalatımız geriledi."