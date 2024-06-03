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İBB'den korkunç tespit! İstanbul'da 1556 bina çökme riski taşıyor

İBB'den korkunç tespit! İstanbul'da 1556 bina çökme riski taşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan hızlı tarama testlerinde, kentte çökme riski taşıyan 1556 bina belirlendi.

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İBB'den yapılan açıklamada, belediye tarafından kentteki yapı stokunun tespiti ve kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla binalara ücretsiz olarak hızlı tarama testleri yapıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda adreslere gidilerek analizler yapıldığı ve sonuçlarının konut sakinleriyle paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, "İBB'nin hızlı tarama testini yaptırmak için 160 bin talep alındı. Aralıksız çalışan ekipler, bugüne kadar 35 bin yapıda analiz yaptı. Analiz yapılan konutlar dayanıklılığına göre A ve B (düşük risk), C (orta risk), D (yüksek risk) ve E (çok yüksek risk) kategorilerinde sınıflandırıldı. Bina incelemesi sonuçlarında analizi yapılan konutların yüzde 50'si D ve E kategorisinde, yani riskli yapı olarak yer aldı." bilgisi verildi.

Test sonuçlarına değinilen açıklamada, "Analiz sonuçlarına göre 1556 bina A,B,C,D ve E kategorisinde dahi yer alamadı. Kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumdaki 1556 yapıdan bugüne kadar 178 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ayrıca 96 binada resmi işlem başlatıldı. 1443 bina için de mülk sahipleri ve ilçe belediyeleri bilgilendirildi." denildi.

İstanbul Yenileniyor platformuna toplam 32 bin 780 başvuru yapıldı

İşlem başlayan bu binaların da yıkılması durumunda 2 bin 907 bağımsız birimin yıkılmış olacağına işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda 10 bini aşkın kişinin riskli binalardan tahliye süreci gerçekleşmiş olacak. İBB, bu binaların hem mülk sahiplerine hem de kiracılarına İBB Meclisinin kararı ile aylık 7 bin lira kira desteğinde bulunuyor." ifadeleri kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, olası bir depremde yaklaşık 200 bin civarında yapının kullanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise "Küçükçekmece'de çöken yapı İBB veya bir müteahhitle anlaşıp yapısını yenileme sürecine girse, Bakanlığın verdiği kira yardımına ekstradan 7 bin lira kira yardımı alacaktı. Binası da yenilenmiş olacak ve bu felaket yaşanmayacaktı. Vatandaşımız bunu bilmiyor." dedi.

Kurt, İBB iştirakleri KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ'ın paydaşı olduğu İstanbul Yenileniyor platformuna toplam 32 bin 780 başvuru yapılığını belirterek, "Bu başvurular, 39 ilçe, 531 mahalle ve 481 bin 134 bağımsız birimde (437 bin 112 konut, 44 bin 22 ticari birim) yaklaşık 1 milyon 748 bin 448 kişiyi kapsıyor. Uzlaşma sürecinde olan 1013 başvuru var. Bunlar 34 ilçe ve 175 mahallede 25 bin 606 bağımsız birimde (24 bin 99 konut, 1507 ticari birim) 96 bin 396 kişiyi kapsıyor." bilgisini paylaştı.

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