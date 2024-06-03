BIST 10.516
DOLAR 32,20
EURO 34,97
ALTIN 2.415,59
HABER /  SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en iyi futbolcusu, Real Madrid'den Vinicius Junior seçildi.

Abone ol

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde sezonun en iyileri, UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

İspanya'nın Real Madrid takımıyla "Devler Ligi"nde çıktığı 10 maçta 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Vinicius Junior, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

Sezonun en iyi 11'inde Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Dani Carvajal (Real Madrid), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Vitinha (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Harry Kane (Bayern Münih), Vinicius Junior (Real Madrid) yer aldı.

En iyi genç oyuncu ödülünü ise Real Madrid'den Jude Bellingham elde etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe hisselerinde Jose Mourinho etkisi
Fenerbahçe hisselerinde Jose Mourinho etkisi
Diyarbakır Bismil'de feci kaza! Son sürat tıra arkadan çarptı olay yerinde öldü
Diyarbakır Bismil'de feci kaza! Son sürat tıra arkadan çarptı olay yerinde öldü
İBB'den korkunç tespit! İstanbul'da 1556 bina çökme riski taşıyor
İBB'den korkunç tespit! İstanbul'da 1556 bina çökme riski taşıyor
Mossad’ın eski direktörü Yatom'dan Hamas itirafı
Mossad’ın eski direktörü Yatom'dan Hamas itirafı
idefix WORLDEF İstanbul 2024’te Yerini Alıyor!
idefix WORLDEF İstanbul 2024’te Yerini Alıyor!
Sagopa Kajmer'in annesi hayatını kaybetti
Sagopa Kajmer'in annesi hayatını kaybetti
Silivri'de fabrikada yangın çıktı
Silivri'de fabrikada yangın çıktı
Valilik flaş kararı duyurdu! Ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı
Valilik flaş kararı duyurdu! Ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı
Hilal Kaplan'ın eşi iddialara isyan etti: Hem bu dünyada hem de öbür dünyada hesaplaşacağız
Hilal Kaplan'ın eşi iddialara isyan etti: Hem bu dünyada hem de öbür dünyada hesaplaşacağız
Merkez Bankasının net rezervleri artıya geçti
Merkez Bankasının net rezervleri artıya geçti
Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama
Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama
Hepsiburada'da 'büyük yaz indirimleri' başladı en iyi taksitli fiyat garantisi
Hepsiburada'da 'büyük yaz indirimleri' başladı en iyi taksitli fiyat garantisi