Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan transfer ve kadro açıklamaları! İstemediği 2 futbolcuyu söyledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında yeni sezon öncesi kurulacak kadro planlaması hakkında bilgi verdi. Portekizli hoca "Lukaku'yu, Dybala'yı istemiyorum." dedi.

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Fenerbahçe yönetimi, dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Şampiyonlar Ligi finalinde imzayı atan, dün ayağının tozuyla taraftarı önünde de sembolik imza atan Portekizli çalıştırıcı bugün de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ayrıca toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

YÜKSEK KALİTEDE İNSANLARLA ÇALIŞIRIM

Teknik ekibime gelecek olursak, benim için en önemlisi patronun ben olduğum. Benim yanımda çalışanların kaç kişi ve kim olduğu, sizler için şu an önemli olmamalı. Sizler için önemli olan, bu kişiler kulüp için çalışacaklar. Hepsi yüksek kalitede insanlar, çünkü ben her zaman yüksek kalitede insanlarla çalışırım. Kendilerini yavaş yavaş tanıyacaksınız, şu anda bunun zamanı değil. Ben, bu konuda biraz bencilim, bütün ilgiyi üzerimde isterim.

ARDA GÜLER'E HAYIR DEMEYİZ

Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın. Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını %75'ini Real Madrid ödeyecekse, hayır diyemeyiz.

"BU OYUNCULARI İSTEMİYORUM"

Bir transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Buranın kültürü birazcık farklı, spekülasyonlar oluyor. Lukaku'yu, Dybala'yı istediğime dair şeyler duyuyorum. Bu oyuncuları istemiyorum. Biz ne yaptığımızı biliyoruz.

ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM KURACAĞIZ

Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli. Fenerbahçe taraftarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü bir takım kuracağız.

AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜM AMA...

İmza atmadan önce kimseye sormama gerek yoktu. Ailemin, dostlarımın ve menajerimin fikrini alırım ama kimseden izin almam. Tabii ki Aziz Yıldırım ile görüşmem oldu ama izin almadım.

AZİZ YILDIRIM SEÇİLİRSE ONUNLA ÇALIŞACAK MI?

Önümüzdeki 2 sezon boyunca Fenerbahçe teknik direktörüyüm. Cevap evet. Ben, 2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ama Ali Koç ve Mario Branco buradayken sözleşme imzaladım. Çünkü benim için istikrar, proje ve organizasyonun seviyesi çok önemliydi. Burada her şey çok üst düzey. Ben, istikrar istiyorum. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben, Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için buraya imza attım.

ANA HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Jose Mourinho'nun istediği transfer profillerini biliyoruz. Pazarda hocamızın istediği oyunculara uygun isimlerin kimler olduğunu biliyoruz. Seçim döneminde geçiyoruz.. Önümüzdeki pazartesiden itibaren tam gaz çalışmak için hazırız. Zorlu bir yaz olacak. EURO2024, izne giden oyuncular, erken eleme maçları... Şampiyonlar Ligi büyük bir hedef. Dinamik ve markete yaklaşımımızla esnek olmamız gerekiyor. Başkana teşekkür ederim, Jose Mourinho'nun istediği şekilde markete giriş yapabileceğimizi düşünüyorum.

DAHA AZ PUAN ALALIM AMA ŞAMPİYON OLALIM

Bir takımın 99, bir takımın 102 puan toplaması lig için iyi bir şey değil. Bu farkın kapanması gerekiyor. Umarım lig gelecek sezon daha dengeli ve daha çekişmeli olur. 99 puandan az alalım ama şampiyon olalım.

BENİM İÇİN HIRS HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAMAKTIR

Bana sunulan dosya doğru. Aslında bu işin doğasına biraz aykırı. Çünkü genelde teknik direktörler, kulübe kendi projelerini sunar. Bu sefer tam tersi oldu. Kulüp, bana projelerini sunmak istedi. Bana sunulan proje ve gösterilen seviye, beni etkiledi. Daha sonra ikinci kısım geliyor benim için. Hırs. Hırs nedir? Benim evim Londra'da. Londra'da 9. sırada bir takım alıp Avrupa Ligi'ne gitmek midir hırs? Ya da İtalya'da 6. sırada bir kulüple Avrupa kupası almak mıdır? Benim için hırs, her maçı kazanmak için oynamaktır ve o baskıyı hissetmektir. Konfor alanımda olmak istemiyorum. Eğer imkanım olsaydı, yarın antrenmana başlar ve önümüzdeki hafta ilk maça çıkmak isterdim. Şimdi benim bir etki yaratma zamanım.

BRANCO: MOURİNHO'NUN İSTEDİĞİ İSİMLER ALINACAK

Jose Mourinho'nun istediği transfer profillerini biliyoruz. Pazarda hocamızın istediği oyunculara uygun isimlerin kimler olduğunu biliyoruz. Seçim döneminde geçiyoruz.. Önümüzdeki pazartesiden itibaren tam gaz çalışmak için hazırız. Zorlu bir yaz olacak. EURO2024, izne giden oyuncular, erken eleme maçları... Şampiyonlar Ligi büyük bir hedef. Dinamik ve markete yaklaşımımızla esnek olmamız gerekiyor. Başkana teşekkür ederim, Jose Mourinho'nun istediği şekilde markete giriş yapabileceğimizi düşünüyorum.

BRANCO: ARKANDA BİR ÜLKE OLACAK

Hocamıza, 'Arkanda bir kulüp değil, bir ülke olacak. 35 milyon taraftarı var.' dedim. Portekizliyiz, Portekiz'de 10 milyon insan yaşıyor. 3.5 katı kadar...

ALİ KOÇ: KONUŞTUĞUMUZ OYUNCULAR VAR

Şampiyonluk sözü verdiğinizde, şampiyon olmuyorsunuz. Ben şu sözü verdim, şampiyonluk sözü vermeye gerek duymayacak bir takım kuracağız. Sizden sonra Jose Mourinho ile bu konu hakkında toplantı yapacağız. Genç kongre üyelerinin gönlünü çalmak için boş sözler vermeyeceğiz. 'Anlaşacağız, getireceğiz' dersek, bunları yaparız. 3-5 oy için bitmemiş transfer açıklamayacağız. Böyle seçim kazanmayalım! Cumartesi öncesi bir açıklama yapacağımızı düşünmüyorum. Konuştuğumuz oyuncular var, daha Jose Mourinho devreye girmedi. O da devreye girince cazibe daha da artacak. Fenerbahçe artık bir cazibe merkezi.