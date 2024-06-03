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Bakan Koca'dan Burdur'daki diyaliz olayına ilişkin açıklama: 3 kişi ölmüştü

Bakan Koca'dan Burdur'daki diyaliz olayına ilişkin açıklama: 3 kişi ölmüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayısta Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize giren hastalar ve sonraki sürece ilişkin açıklama yaptı.

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Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; 

"25 Mayısta, ikisi yoğun bakımda yatmakta olan otuz üç hastamız Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisine girmiştir. Diyaliz seansını bitirip eve nakli sağlanan hastalardan bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler görülmesi üzerine diyaliz tedavisi alan tüm hastalar hastanemizde gözetim altına alınmıştır. Acil durum değerlendirmeleri yapılarak, iki yoğun bakım hastamız dahil, hastalarımızın on dördü entübe halde stabilize edilmiştir. Hastalarımızın üçü Isparta, yirmi üçü Antalya, altısı Afyon, biri ise Denizli’ye diyaliz ve yoğun bakım ihtiyacıyla nakledilmiştir. Nakledilen tüm hastalarımızın sağlık durumları tarafımdan hassasiyetle takip edilmiştir. Bu süreçte, eşlik eden kronik rahatsızlıklarının da etkisiyle, biri önceden yoğun bakım hastası olan ileri yaşlardaki üç hastamızı maalesef kaybettik. Bugün itibariyle entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. On dört hastamızın tedavileri devam etmektedir. On altı hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan bu üzücü olayın her yönüyle yakından ilgilenmeye devam edeceğim. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir."

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