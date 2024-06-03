Suriye'de korsan seçime karşı büyük toplantı: Reddediyoruz

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin yasa dışı korsan seçimlerine karşı harekete geçti.

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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin sözde seçim planına tepkiler artarak devam ediyor. Bir hamle de Suriye'deki Aşiretler Meclisi'nden geldi. Suriye'nin kuzeyinde önemli ve büyük bir buluşma gerçekleşti.

YÜZ BİNLERCE KİŞİYİ TEMSİL EDEN MECLİS HAREKETE GEÇTİ

Suriye'de yüz binlerce kişiyi temsil eden Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Fırat Kalkanı bölgesinde bir araya geldi. PKK/YPG terör örgütünün Fırat'ın doğusunda ve batısında işgal ettiği bölgelerde yasadışı seçim girişiminin kabul edilmediği ve reddedildiği dünyaya ilan edildi.

Toplantının adı 'Radikal, terörden arındırılmış, özgür ve bölünmemiş Suriye' olarak belirlendi.

Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan Cerablus, Azez, Afrin, Bab ve Tel Abyad ilçelerinde halk, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde planladığı sözde yerel seçimi protesto etmişti.