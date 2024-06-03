Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesi ve kuzenine hapis cezası

Bursa'da yaklaşık 2 yıl önce çöp evde bakımsız halde bulunan ve şu anda 10 yaşında olan çocuğun teyzesi 15 yıl, kuzeni ise 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet" suçlarından 30 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuksuz sanık teyze Kamuran Pınar A. (46) ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanık Kamuran Pınar A'nın kızı suça sürüklenen çocuk E.Z.A. (17) ise duruşmaya gelmedi.

Mahkemeye heyeti, Kamuran Pınar A'ya "eziyet" suçundan 7 yıl, "çocuğa karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 8 yıl olmak üzere 15 yıl, kızı E.Z.A'ya da "çocuğa karşı kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Kamuran Pınar A'nın "ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise beraatine hükmedildi.