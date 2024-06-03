Bir süredir lösemi tedavisi gören Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a, geçtiğimiz günlerde lösemi teşhisi konulmuştu. Esad'ın sağlık durumuna ilişkin duyuru, Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılmıştı.

Açıklamada, "Çeşitli semptom ve klinik bulgularla başvuran ve kapsamlı bir dizi tıbbi test ve muayenenin ardından Hanımefendi Esma Esad'a Akut Miyeloid Lösemi teşhisi konuldu." denilmişti.

Esma Esad için sıkı enfeksiyon önleme tedbirleri ve uygun sosyal mesafeyi içeren bir tedaviye başlanacağı da aktarılmıştı.

Lösemi teşhisi konmuştu: Hayatını kaybetti

Yine açıklamada, "Hanımefendi, tedavi planının bir parçası olarak geçici bir süreliğine tüm doğrudan temaslardan çekilecektir. Bu aşama boyunca, güçlü iradesi ve Tanrı'ya olan inancıyla desteklenerek kararlılığını ve bağlılığını sürdürecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yaşananların ardından Esma Esad ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.Bir süredir lösemi tedavisi gören Esma Esad'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Daha önce kanser atlatmıştı

2018 yılında meme kanseri teşhisi konulan Esma Esad, teşhis konulduktan bir yıl sonra, 2019'da hastalığı tamamen yendiğini duyurmuştu.

Öte yandan kronik miyeloid lösemi, kemik iliği ve kan hücrelerini etkileyen kanser türü olarak biliniyor.