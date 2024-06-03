BIST 10.557
DOLAR 32,20
EURO 35,08
ALTIN 2.424,58
HABER /  DÜNYA

Netanyahu'ya rest: Ateşkesi kabul edersen kabineyi dağıtırız

Netanyahu'ya rest: Ateşkesi kabul edersen kabineyi dağıtırız

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, ABD Başkanı Biden'ın ateşkes teklifinin kabul edilmesi durumunda hükümetten çekileceklerini söyledi. Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçen gün de Netanyahu'yu tehdit etmişti

Abone ol

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes teklifine ilişkin İsrail Meclisi önünde açıklamada bulundu.

Biden'ın ateşkes teklifinin "tehlikeli" olduğunu ileri süren Smotrich, teklifin "Savaş Kabinesi tarafından yetkisiz bir şekilde verildiği, İsrail hükümeti ve devleti için bağlayıcı olmadığını" öne sürdü.

Smotrich, hükümetinin teklifi kabul etmesi halinde "bunun bir parçası olmayacakları ve başarısız (Netanyahu hükümeti) liderliği yenisiyle değiştirmek için çalışacaklarını" söyledi.

Geçen gün de tehdit etmişti

Maliye Bakanı Smotrich, 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Şimdi Başbakan (Netanyahu) ile konuştum ve ona, Hamas'ı yok etmeden ve tüm esirleri geri getirmeden savaşı sonlandıracak bir hükümetin parçası olmayacağımı açıkça ifade ettim." demişti.

ABD'nin ateşkes teklifi

Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

Hamas'tan yapılan açıklamada da, "Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz. Kalıcı ateşkes için her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız." denilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca'dan Burdur'daki diyaliz olayına ilişkin açıklama: 3 kişi ölmüştü
Bakan Koca'dan Burdur'daki diyaliz olayına ilişkin açıklama: 3 kişi ölmüştü
Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
Suriye'de korsan seçime karşı büyük toplantı: Reddediyoruz
Suriye'de korsan seçime karşı büyük toplantı: Reddediyoruz
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?
İzmir'de dün kaybolan çocuk otoparkta ölü bulundu
İzmir'de dün kaybolan çocuk otoparkta ölü bulundu
Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesi ve kuzenine hapis cezası
Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesi ve kuzenine hapis cezası
Tekirdağ'da cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü
Tekirdağ'da cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü
Fidan Pekin Büyükelçiliği’nde Türk iş insanlarıyla buluştu
Fidan Pekin Büyükelçiliği’nde Türk iş insanlarıyla buluştu
Sivas'ta anaokulunda fenalaşan 6 yaşındaki Asel kurtarılamadı
Sivas'ta anaokulunda fenalaşan 6 yaşındaki Asel kurtarılamadı
Elazığ'da kadın doktor hasta yakını tarafından darbedildi
Elazığ'da kadın doktor hasta yakını tarafından darbedildi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan transfer ve kadro açıklamaları! İstemediği 2 futbolcuyu söyledi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan transfer ve kadro açıklamaları! İstemediği 2 futbolcuyu söyledi
Türkiye çöp evde bulunan çocuğu konuşmuştu! Teyze ve kuzenin cezası belli oldu
Türkiye çöp evde bulunan çocuğu konuşmuştu! Teyze ve kuzenin cezası belli oldu