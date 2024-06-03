Aziz Yıldırım Mourinho'nun maaşını karşılayacak mı?

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, daha önce yaptığı basın toplantısında mevcut başkan Ali Koç'un Jose Mourinho ile anlaşması durumunda, başkan seçilmese dahi Portekizli teknik adamın maaşının yarısını karşılayacağını söylemişti.

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından merak edilen soruya cevap verdi.

MAAŞININ YARISINI KARŞILAYACAK MI?

Mourinho'nun maaşının yarısını ödeyip ödemeyeceği sorulan Aziz Yıldırım, "Birlikte görüşmeye gitseydik o zaman seçilmesem dahi maaşının yarısını ödeyecektim, onlar gidip kendi başlarına anlaştılar. Bizim yönlendirmemiz ile büyük bir hoca geldi. Madem getirecekti Mourinho, 6 senede niye bir tane böyle hoca getirmedi." dedi.

"BİZ 15 MİLYON EURO TEKLİF ETTİK"

Aziz Yıldırım ayrıca, "9 Mayıs'ta kendisi ile görüştüm. Bana Saadettin Saran ile konuştuğunu söyledi. Mario Branco'nun da kendisinden randevu aldığını söyledi. Sorun olmadığını söyledim. 'Senin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de sana ihtiyacı var.' dedim. Biz 2+1 yıl sözleşme teklif ettik. Bizim anlaştığımız rakam kendisi ve yardımcıları için 15 milyon euro vermeyi menajerine deklare ettik." ifadelerinde bulundu.