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Real Madrid, Kylian Mbappe'yi resmen duyurdu

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi resmen duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) şampiyonu Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluklarıyla sezonu tamamlayan Real Madrid, transfere de hızlı giriş yaptı.

Eflatun-beyazlılar, PSG ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe’yi renklerine bağladığını duyurdu.

25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.

PSG'de 308 maçta 256 gol kaydetti

PSG kariyerinde çıktığı 308 maçta 256 kez fileleri sarsan Fransız futbolcunun kariyerinde 7 Ligue 1, 4 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası bulunuyor.

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