Real Madrid, Kylian Mbappe'yi resmen duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) şampiyonu Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluklarıyla sezonu tamamlayan Real Madrid, transfere de hızlı giriş yaptı.
Eflatun-beyazlılar, PSG ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe’yi renklerine bağladığını duyurdu.
25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.
PSG'de 308 maçta 256 gol kaydetti
PSG kariyerinde çıktığı 308 maçta 256 kez fileleri sarsan Fransız futbolcunun kariyerinde 7 Ligue 1, 4 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası bulunuyor.