Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!

Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol dev Real Madrid, Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi 5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Madrid ekibi bu transferi duyurduktan sonra 3 dakikada 1 milyon etkileşim aldı.

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Dünyada merakla beklenen transfer resmen gerçekleşti. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı. İspanyol devi, Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid'in transferi X hesabından duyurmasıyla 3 dakikada 1 milyon kişi etkileşim verdi. Eflatun beyazlıların resmi sitesi çöktü.

FIFA'dan izin alındı

Kylian Mabppe'nin 30 Haziran'a kadar Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bulunuyordu.

AS gazetesinin haberine göre Real Madrid, oyuncuyu duyurmak için FIFA'dan özel izin aldı ve bugün İspanyol devi Mbappe'yi duyurdu.

Real Madrid ve Mbappe, duyurunun Şampiyonlar Ligi'nin kazanılması durumunda hemen açıklanması konusunda anlaşmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde olumsuz sonuç alınsaydı Mbappe, Euro 2024'ten sonra açıklanacaktı.

Kylian Mbappe, Santiago Bernabeu'da taraftara 15-16 Temmuz'da tanıtılacak.

PSG'de yıllık net 70 milyon Euro kazanan Kylian Mbappe, Real Madrid'de net 15 milyon Euro kazanacak. Transfer detaylarında bonuslar açıklanmadı.

Mbappe'nin imaj haklarının yüzde 80'i Fransız yıldızda olacak.

PSG'de 308 maçta 256 gol kaydetti

PSG kariyerinde çıktığı 308 maçta 256 kez fileleri sarsan Fransız futbolcunun kariyerinde 7 Ligue 1, 4 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası bulunuyor.

Mbappe'den ilk paylaşım: "Hayal, gerçek oldu"

Kylian Mbappe sosyal medya hesaplarından yeni takımını paylaştı.

25 yaşındaki yıldız, "Hayal, gerçek oldu. Hayalim olan Real Madrid'e katıldığım için onur ve mutluluk duyuyorum. Ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz. Madridistas, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem desteğiniz için teşekkür ederim!" notunu yazdı.