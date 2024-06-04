O ilde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Balıkesir'de artan hava sıcaklıkları ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı 31 Ekim 2024'e kadar ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Valilik, sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanları da duyurdu.

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Balıkesir genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

Öte yandan valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı.