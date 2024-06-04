BIST 10.557
DOLAR 32,18
EURO 35,13
ALTIN 2.433,16
HABER /  GÜNCEL

O ilde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı

O ilde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Balıkesir'de artan hava sıcaklıkları ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı 31 Ekim 2024'e kadar ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Valilik, sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanları da duyurdu.

Abone ol

Balıkesir genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

Öte yandan valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te korkunç olay! Çöp konteynerinde bulundu
Gaziantep'te korkunç olay! Çöp konteynerinde bulundu
Gazze'yi yok edenlerin tiyatrosu sürüyor! Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması
Gazze'yi yok edenlerin tiyatrosu sürüyor! Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması
Ümit Milliler hazırlık maçında İskoçya'yı mağlup etti
Ümit Milliler hazırlık maçında İskoçya'yı mağlup etti
Türkiye ve ABD arasında kritik temas!
Türkiye ve ABD arasında kritik temas!
Montella: Üzüleceğim ama bazı seçimleri yapmam gerekiyor!
Montella: Üzüleceğim ama bazı seçimleri yapmam gerekiyor!
TÜRKSAT 6A uydusunun ABD yolculuğu başlıyor
TÜRKSAT 6A uydusunun ABD yolculuğu başlıyor
Bakan Hakan Fidan'dan dikkat çeken Gazze açıklaması!
Bakan Hakan Fidan'dan dikkat çeken Gazze açıklaması!
İmran Han, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandığı davada aklandı
İmran Han, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandığı davada aklandı
Aziz Yıldırım Mourinho'nun maaşını karşılayacak mı?
Aziz Yıldırım Mourinho'nun maaşını karşılayacak mı?
Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!
Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!
Real Madrid, Kylian Mbappe'yi resmen duyurdu
Real Madrid, Kylian Mbappe'yi resmen duyurdu
Barzani PKK/YPG'nin korsan seçiminde tarafını seçti
Barzani PKK/YPG'nin korsan seçiminde tarafını seçti