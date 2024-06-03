BIST 10.557
DOLAR 32,20
EURO 35,13
ALTIN 2.429,91
HABER /  SPOR

Ümit Milliler hazırlık maçında İskoçya'yı mağlup etti

Ümit Milliler hazırlık maçında İskoçya'yı mağlup etti

Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya'yı konuk ettiği hazırlık maçını 2-1'lik skorla kazandı.

Abone ol

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İskoçya'yı İstanbul'da ağırladı.

Ay-Yıldızlılar, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Takımımıza galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Bertuğ Yıldırım ve 45. dakikada Enis Destan atarken İskoçya'nın tek sayısını 17. dakikada Tommy Conway kaydetti.

Sıradaki rakip İrlanda

Ümit Milliler bir sonraki resmi karşılaşmasında İrlanda'yı konuk edecek.

İskoçya ise sahasında İspanya ile karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ve ABD arasında kritik temas!
Türkiye ve ABD arasında kritik temas!
Montella: Üzüleceğim ama bazı seçimleri yapmam gerekiyor!
Montella: Üzüleceğim ama bazı seçimleri yapmam gerekiyor!
TÜRKSAT 6A uydusunun ABD yolculuğu başlıyor
TÜRKSAT 6A uydusunun ABD yolculuğu başlıyor
Bakan Hakan Fidan'dan dikkat çeken Gazze açıklaması!
Bakan Hakan Fidan'dan dikkat çeken Gazze açıklaması!
İmran Han, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandığı davada aklandı
İmran Han, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandığı davada aklandı
Aziz Yıldırım Mourinho'nun maaşını karşılayacak mı?
Aziz Yıldırım Mourinho'nun maaşını karşılayacak mı?
Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!
Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!
Real Madrid, Kylian Mbappe'yi resmen duyurdu
Real Madrid, Kylian Mbappe'yi resmen duyurdu
Barzani PKK/YPG'nin korsan seçiminde tarafını seçti
Barzani PKK/YPG'nin korsan seçiminde tarafını seçti
Netanyahu'ya rest: Ateşkesi kabul edersen kabineyi dağıtırız
Netanyahu'ya rest: Ateşkesi kabul edersen kabineyi dağıtırız
Bakan Koca'dan Burdur'daki diyaliz olayına ilişkin açıklama: 3 kişi ölmüştü
Bakan Koca'dan Burdur'daki diyaliz olayına ilişkin açıklama: 3 kişi ölmüştü
Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti