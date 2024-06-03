Ümit Milliler hazırlık maçında İskoçya'yı mağlup etti

Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya'yı konuk ettiği hazırlık maçını 2-1'lik skorla kazandı.Abone ol
Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İskoçya'yı İstanbul'da ağırladı.
Ay-Yıldızlılar, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Takımımıza galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Bertuğ Yıldırım ve 45. dakikada Enis Destan atarken İskoçya'nın tek sayısını 17. dakikada Tommy Conway kaydetti.
Sıradaki rakip İrlanda
Ümit Milliler bir sonraki resmi karşılaşmasında İrlanda'yı konuk edecek.
İskoçya ise sahasında İspanya ile karşılaşacak.