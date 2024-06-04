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Gaziantep'te korkunç olay! Çöp konteynerinde bulundu

Gaziantep'te korkunç olay! Çöp konteynerinde bulundu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, bir çöp konteynerinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş 25 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu. Polis, kimlik tespiti ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu.

Merkez Şehitkamil ilçesi Eski Dülük Caddesi'ndeki çöp konteynerinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce bulunan cesedin 25 yaşlarındaki kadına ait olduğu tespit edildi.

Vücudunda bıçak darbesi olduğu belirtilen cesetle ilgili kimlik belirleme çalışması başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp konteynerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evde inceleme başlattı.

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