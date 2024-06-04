Müge Anlı: Bizim saydığımız 11 çocuğu var öz çocuklarına da tecavüz etmiş

Üvey kızlarını yıllardır istismar ettiği ortaya çıkan Selahattin Yalnız cezaevine gönderilirken, aynı suçu başka kadınlara karşı da işlediği ortaya çıktı. Müge Anlı "Bir sürü de çocuğu var bu adamın. Bizim saydığımız 11 çocuk" dedi.

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ATV’de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında üvey kızlarını yıllardır istismar ettiği ortaya çıkan Selahattin Yalnız tutuklandı. Savcılık ifadesi tam beş saat sürdü.

"Selahattin önce benim, sonra kızımın kocasıydı"

Skandalda yeni detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında şu bilgileri paylaştı: "Anne Fitnat ‘Kızların yaşadıklarını ben gördüm ama sesimi çıkaramazdım. Selahattin önce benim, sonra kızımın kocasıydı’ demiş. Fitnat serbest bırakıldı. O da biraz tartışmalara yol açtı.

Anne stüdyomuzda olacak, seninle görüşmek istiyor F., derdini anlatmak istiyor. G. savcımızın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muğla İl müdürlüğünce koruma altına alındı.

"Bizim saydığımız 11 çocuğu varmış"

Selahattin tutuklandı. Mahkemede yaptıklarını inkar etmiş. Selahattin ile ilgili size bambaşka bir şey anlatacağım. Meğerse Avustralya’ya gitmiş bu. Bir sürü de çocuğu var bu adamın. Bizim saydığımız 11. Üç mü, dört mü ne karısından gayrimeşru çocuğu var, vermişler yurda.

"Avustralya'da karşı komşusunun kızına da tecavüz etmiş"

Dün Avustralya’dan bizi aradılar. Adama bak bir de kalkmış Avustralya’ya da gitmiş. Bizim babamız Fatih’ten Taksim’e gidemez. Avustralya’ya gitmiş. Bir de oraları da karıştırmış oralardan sınır dışı edilmiş.

İlk eşiyle 6 ay evli kalmış ilk eşini darp etmiş kalçasından bıçaklamış. Avustralya’da akıl hastanesinde 10 gün yatmış. İkinci olarak Kıbrıslı biriyle evlenmiş

3 ya da 4 kızları olmuş. Karşı komşusunun 16 ya da 18 yaşında olan kızına da tecavüz etmiş. Kız hamile kalmış bu birliktelikten olan çocuğu doğurmuş. Dünyaya gelen bebeği direkt hastaneden yurda vermişler.

Cezaevine girip, sınır dışı ediliyor

Üçüncü olarak yine Avustralyalı bir kadınla evlenmiş ondan da iki kızı bir oğlu var şu an. Bu kadını da darp ettiği için cezaevine giriyor. Diğer eşi çocuklarının velayetini alıyor. Ve sınır dışı ediliyor."

Öz çocuklarına tecavüz etti

Selahattin Yalnız’ın dayısı Necati Bayar ise canlı yayına telefonla bağlandı. Bayar, Selahattin’in öz çocuklarını da istismar ettiğini anlattı. Bayar, "Birinci çocuğu 3-5 yaş arasında tecavüze uğradı. İkinci kız ‘dört yaşındayken tecavüze uğradım’ diyor. Ortanca çocuk altı ve 11 yaşı arasında tecavüze uğradığını söylüyor. Diğer eşinden olan çocuğu da tecavüze uğradığını söylüyor. Elimde dört sayfa ifade var, size gönderebilirim.

Karşı komşusu Yunanlı ailenin kızına da tecavüz ediyor. Kız utanıyor ailesine söyleyemiyor. Ablasının yanında doğum yapıyor. Ve bu çocuğu bir doktora evlatlık vermişler."

Ne olmuştu?

Birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.’nin (18) 17 Mayıs’ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek bulunmaları için 29 Mayıs’ta Müge Anlı'nın programına katıldı.

Kayıp olduğu belirtilen kızlar, diğer kardeşleriyle Selahattin Yalnız’ın cinsel istismarına uğradıklarını söyledi.

"Dördünüz benim karım olacaksınız"

F.T.B., programda "14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Satırla saldırıyordu, dövüyordu. ‘Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız’ diyordu. Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu" dedi.

F.T.B. ve B.D.’nin programda anlattıklarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti. Polis Selahattin Yalnız’ı evinde gözaltına aldı. Yalnız’ın emniyet binasına getirileceğini öğrenen vatandaşlar çevrede toplanarak tepki gösterdi. Şüpheliyi linç etmek isteyenler polis ekipleri tarafından engellendi. Selahattin Yalnız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ise serbest bırakıldı.