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Kömür madeninde gaz sızıntısı: 11 ölü!

Kömür madeninde gaz sızıntısı: 11 ölü!

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde gaz sızıntısı nedeniyle 11 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer, cenazelerin çıkarıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde gaz sızıntısı nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Ketta İl Maden Başmüfettişi Abdul Ghani Baloch, Ketta yakınlarındaki bir maden ocağında gaz sızıntısı meydana geldiğini bildirdi.

Olayda 11 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini ifade eden Baloch, tüm cenazelerin maden ocağından çıkarıldığını ve hava yoluyla nakledilmeleri için hazırlık yapıldığını aktardı.

Eyalet yetkilileri de kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Belucistan eyaletindeki başka bir maden ocağında mart ayında yaşanan patlamada 12 kişi yaşamını yitirmişti.

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