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Fenerbahçe Beko galip geldi basketbolda finalin adı belli oldu

Fenerbahçe Beko galip geldi basketbolda finalin adı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 86-77 mağlup etti.İ

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Bu sonuçla seriyi 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, finale yükseldi. Fenerbahçe, play-off final serisinde Anadolu Efes'e karşı şampiyonluk mücadelesi verecek.

Beşiktaş'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde pota altını etkili kullanan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 5-14. Needham'ın skorer oyunuyla toparlanan Beşiktaş Emlakjet, 8. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 14-18. Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler kaydetti ve Fenerbahçe ilk periyodu 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Kerem Kuthan Konan ile üst üste basketler bulan Beşiktaş, 12. dakikada farkı 1'e indirdi: 25-26. Oyun üstünlüğünü yeniden ele geçiren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Hayes-Davis'in dış atışıyla farkı çift hanelere çıkardı: 25-35. Kalan dakikalarda Beşiktaş, pota altından kaydettiği basketlerle farkı 4 sayıya kadar indirmesine rağmen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-41 üstün gitti.

Üçüncü periyot karşılık sayılarla başladı. Fenerbahçe'nin üst üste yaptığı hataları iyi değerlendiren Beşiktaş Emlakjet, 28. dakikada Simonovic'in hızlı hücumdan kaydettiği basketle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 60-58. Karadağlı oyuncuyla pota altını etkili kullanmaya devam eden siyah-beyazlılar, dördüncü çeyreğe 65-62 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Beşiktaş Emlakjet, 31. dakikada farkı 8'e çıkardı: 70-62. Daha sonra üst üste hücumlardan boş dönen ev sahibi takım karşısında Sertaç Şanlı ile etkili olan Fenerbahçe Beko, 36. dakikada skor üstünlüğünü yeniden ele geçirdi: 75-76. Kalan bölümde oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertli takım, müsabakadan 86-77 galip ayrıldı.

Seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe Beko, adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Dört galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olacak.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş Emlakjet: Needham 19, Mitchell 1, Mathews 16, Allman 2, Simonovic 21, Yiğit Arslan 5, Berkan Durmaz, Kerem Kuthan Konan 9, Samet Yiğitoğlu 4

Fenerbahçe Beko: Calathes 14, Wilbekin 4, Pierre 12, Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 17, Şehmus Hazer 2, Metecan Birsen, Papagiannis 7, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 4

1. Periyot: 20-23

Devre: 41-47

3. Periyot: 65-62

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