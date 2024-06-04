Acun Ilıcalı'dan Karim Benzema açıklaması

Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programında, transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Transfer listesinde heyecan verici isimler var, ancak Benzema yok. Başkanımızın yeni bir Fenerbahçe yaratma hedefi var. En iyi hoca ve en iyi kadroyla başarıyı yakalayacağız," dedi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni dönem yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, transferlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Ilıcalı "Siz bir oyuncu listesi çalışıyordunuz, Mourinho gelince oturup konuşup mutabık olduğunuz isimlere teklifler mi gidiyor?" sorusuna Ilıcalı "Evet ama güzel isimler. İsimleri görünce heyecanlanıyorsun." yanıtını verdi.

"BENZEMA LİSTEDE YOK"

Sözlerini sürdüren Ilıcalı "Benzema yok. Ben de söylemem. Bu kapalı kalması gereken bir konu. Başkanımız bu konuda heyecanlandırmak için geldim. Yüzde yüzlük garanti olan dünyasını biraz dürterek 'hadi bitiriyoruz' demek için geldiğimi söyledim. Başkanımızın kafasındakiler yeni bir Fenerbahçe. Benim gözümde yeni bir Fenerbahçe. Benim gözümde yeni bir hikaye yeni başladı. En iyi hoca, en iyi kadro gelsin başarırlar." dedi.