Belçika'da nükleer santral ve havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildi

Belçika'da dün akşam Doel Nükleer Santrali ve Liege Havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildiği bildirildi.

Enerji şirketi Engie tarafından paylaşılan bilgilere göre, pazar akşamı Doel Nükleer Santrali üzerinde üç dron uçtuğu belirlendi.

Şirket sözcüsü Hellen Smeets, dronların tespit edilmesinin santralin faaliyetlerini etkilemediğini belirterek, ilgili birimlerin durumu yakından takip ettiğini aktardı.

Brussels Times'ın haberine göre aynı zamanda pazar akşamı Liege Havalimanı'nda da dron faaliyeti ihbarları üzerine hava trafiği geçici olarak durduruldu.

İlk dronun saat 19.30 sularında görülürken, yaklaşık 19.45'te iki dronun daha tespit edildi. Hava trafiği saat 20.25'te yeniden başladı.

Belçika'da dron hareketliliği

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti belirlendiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda iki kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım geceleri dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezinin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.

