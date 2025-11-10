BIST 10.890
Bodrum merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum'da silahlı suç örgütü kurma, uyuşturucu satmak ve iş yeri kurşunlama suçlarına karışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli 7 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da silahlı suç örgütü kurma, uyuşturucu satmak ve iş yeri kurşunlama suçlarına karışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum merkezli İstanbul, Aydın, Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Mardin'de şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Evlerdeki aramalarda ruhsatsız 4 tabanca ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alınıp, Bodrum'a getirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

