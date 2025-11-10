BIST 10.890
Balıkesir Sındırgı'da 7 kez deprem oldu! AFAD büyüklüğünü son dakika olarak duyurdu

BALIKESİR'den gelen son dakika haberine göre Sındırgı'da arka arkaya depremler oldu. Gece saat 01.06'da ilk deprem kayıtlara geçti ve büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı. Sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası 4.4 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Bu depremden sonra saat 10.02'de bir deprem haberi daha geldi. İşte Sındırgı'da kaydedilen 7 deprem ve büyüklükleri:

BALIKESİR Sındırgı ilçesindeki deprem fırtınası dinmiyor. Bugün gece yarısından itibaren arka arkaya 7 deprem kayıtlara geçti. AFAD depremlerin büyüklüğünü son dakika haberi olarak duyuruldu. 
*Birinci deprem gece yarısından sonra saat 01.06'da meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı.
*İkinci deprem sabah saat 05.48'de meydana geldi ve AFAD büyüklüğünü 4.5 olarak tespit etti. Bu deprem yerin 13.25 km derinliğinde meydana geldi. 
*Üçüncü deprem saat 05.50'de meydana gelirken AFAD büyüklüğünü 3.9 olarak tespit etti. Bu deprem yerin 7.03 km derinliğinde oldu. 
*Dördüncü deprem 2 dakika sonra saat  05.52'de oldu ve büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Sındırgı'daki bu deprem de yerin 6.99 km derinliğinde oldu. 

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM
*Beşinci deprem sabah saat 09.41'de meydana geldi. Bu depremin 4,4 büyüklüğünde olduğu belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki deprem 10,38 kilometre derinlikte meydana geldi.
*Altıncı deprem Sındırgı'daki 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 10.02'de kaydedildi. Bu depremin büyüklüğü de 3.7 olarak duyuruldu. Depremin yerin 7 KM derinliğinde olduğu açıklandı. 
*Yedinci deprem saat 10,08'de Sındırgı merkezli oldu ve büyüklüğü 3.6 olarak tespit edildi. Deprem yerin 7 km derinliğinde oldu. 

