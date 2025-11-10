BIST 10.883
DOLAR 42,23
EURO 48,86
ALTIN 5.538,13
HABER /  GÜNCEL

Trump’ın damadı Kushner İsrail’de

Trump’ın damadı Kushner İsrail’de

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze Planı’nı görüşmek üzere İsrail’e geldiğini bildirdi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı’nın uygulanmasına yönelik ABD-İsrail arasında diploması trafiği devam ediyor. 

 İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner’ın İsrail Başbakanı Biyamin Netanyahu ile Gazze Planı’nı görüşmek üzere İsrail’e geldiği bildirildi. 

 Ziyaretin resmi olarak duyurulmadığı aktarılan haberlerde, Kushner ile Netanyahu’nun yarın bir araya geleceği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Balıkesir Sındırgı'da 7 kez deprem oldu! AFAD büyüklüğünü son dakika olarak duyurdu
Balıkesir Sındırgı'da 7 kez deprem oldu! AFAD büyüklüğünü son dakika olarak duyurdu
Sanayi üretiminde sert düşüş TÜİK eylül verilerini açıklandı
Sanayi üretiminde sert düşüş TÜİK eylül verilerini açıklandı
Afganistan, Pakistan heyetinin makul olmayan taleplerinin görüşmeleri çıkmaza soktuğunu açıkladı
Afganistan, Pakistan heyetinin makul olmayan taleplerinin görüşmeleri çıkmaza soktuğunu açıkladı
Parkinson'un ilk sinyali 'basit' bir titreme olabilir! Günlük yaşamı etkileyen titremelere karşı beyin pili ve akıllı ses ötesi tedavisi
Parkinson'un ilk sinyali 'basit' bir titreme olabilir! Günlük yaşamı etkileyen titremelere karşı beyin pili ve akıllı ses ötesi tedavisi
Emine Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
Emine Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak
Devlet erkanı Anıtkabir'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel bir güç olma yolunda
Devlet erkanı Anıtkabir'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel bir güç olma yolunda
500 bin konut projesi! Taksit tutarı belli oldu, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade
500 bin konut projesi! Taksit tutarı belli oldu, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade
Altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Jose Mourinho son dakika golüyle yıkıldı hakemin üzerine yürüdü
Jose Mourinho son dakika golüyle yıkıldı hakemin üzerine yürüdü
AK Parti İstanbul'da 3 ilçe başkanı görevden alındı perde arkasında neler oldu?
AK Parti İstanbul'da 3 ilçe başkanı görevden alındı perde arkasında neler oldu?