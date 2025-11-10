BIST 10.890
MİT Başkanı Kalın’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı!

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kalın mesajında, "Aziz milletimizin asil ruhunu ve birlik azmini temsil eden Millî Mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin küllerinden yeniden doğabileceğini tüm dünyaya göstermiş; bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealini bizlere miras bırakmıştır" dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kalın mesajında, "Aziz milletimizin asil ruhunu ve birlik azmini temsil eden Millî Mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin küllerinden yeniden doğabileceğini tüm dünyaya göstermiş; bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealini bizlere miras bırakmıştır" dedi.

Türkiye’nin, Atatürk’ün "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğine dikkati çeken Kalın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Aziz milletimizin asil ruhunu ve birlik azmini temsil eden Millî Mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin küllerinden yeniden doğabileceğini tüm dünyaya göstermiş; bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealini bizlere miras bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma’ hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemekte; istiklal, istikbal ve istikrarını koruma azmini sürdürmektedir. Millî İstihbarat Teşkilâtı olarak ‘Vatan için her an her yerde’ şiarıyla ülkemizin bekası, güvenliği ve huzuru için azim ve gayretle çalışmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, hürmet ve şükranla yâd ediyorum."

