BIST 10.974
DOLAR 42,23
EURO 48,81
ALTIN 5.533,87
HABER /  EKONOMİ

Altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Haftaya yükselişle başlayan gram altın 5 bin 500 lira sınırını aştı. Altın fiyatlarında Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerle yükseliş eğilimi öne çıkıyor. İşte altın piyasasında son durum...

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü  5 bin 434 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın 5 bin 525 lira seviyesinde bulunuyor.

Ons altın

Çeyrek altın 9 bin 385 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 400 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 1,6 artışla 4 bin 70 dolarda seyrediyor.

ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Altın fiyatlarında Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerle yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

