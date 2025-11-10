BIST 10.890
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yılında saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ü özlemenin, bir ülkeyi, aydınlığı, umudu ve adaleti özlemek gibi olduğunu belirten Özel, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yılında saygı ve minnetle anıyorum. Her şey onunla başladı, arkasındaki halkla sürecek. Mücadele bitmeyecek." ifadelerine yer verdi.

