Spor camiası 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü andı: "Emanetin sözümüzdür"

Spor camiası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan anma mesajında şu görüşler paylaşıldı:

"Türk milletinin var olma savaşında azim ve kararlılığıyla halkına mücadeleyi aşılayan, vatanı için gösterdiği adanmışlığı ve feraseti ile milletine önderlik ederek sadece Türklerin değil, dünyanın saygı duyduğu bir şahsiyet olarak tarihe geçen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı ilelebet yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında onu sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."

Fenerbahçe: "Emanetin sözümüzdür"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Senin inandığın değerlere, kurduğun Cumhuriyet'e ve gösterdiğin yola sahip çıkmak; bizler için sadece bir görev değil, bir yaşam biçimidir. Emanetin olan bu vatan, bu özgürlük, bu aydınlık gelecek... Hepsi kalbimizin tam ortasındadır. Fenerbahçe, senin fikirlerinden güç alan, senin izinde büyüyen bir Cumhuriyet neferidir. Sporun bir milletin karakterini şekillendirdiğine inanarak attığın her adım, bizim için yol gösterici olmuştur. Senin değerlerini varoluşunun merkezine koyan bir camia olarak, Cumhuriyet'in ışığını her branşta, her sporcumuzun gözünde, her taraftarımızın kalbinde taşımaya devam ediyoruz. Fenerbahçe, geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bir Cumhuriyet meşalesidir. O meşale, senin gösterdiğin yolda hiç sönmeyecek. Emanetini korumak, fikirlerini yaşatmak, ilkelerini geleceğe taşımak için buradayız. Emanetin, Cumhuriyet... Emanetin; Geleceğe taşıdığımız en büyük gurur, sonsuza dek yaşatacağımız en büyük miras. Duruşumuz belli. Emanetin sözümüzdür."

Beşiktaş: "Atamız'a sevgimiz ve saygımız sonsuza dek sürecek"

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında ise şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde; rahmetle saygıyla ve özlemle anıyoruz. Beşiktaş olarak, Ata'mızın temel ülküsü olan Cumhuriyetimizin izindeyiz. İlelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden Atamız'a sevgimiz ve saygımız sonsuza dek sürecektir. Milletimizden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran, Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleştirdiği büyük atılımlarla başta milletimiz olmak üzere tüm dünyanın takdirine mazhar olan Atatürk'ün aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz vatanımız uğruna şehit ve gazi olmuş tüm kahramanlarımızı saygıyla rahmetle yad ediyoruz."

Trabzonspor: “Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 87. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.”

Türkiye Futbol Federasyonu: “Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87’nci yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.”

Türkiye Basketbol Federasyonu: “Fikirleri ve inkılaplarıyla daima yol göstericimiz olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.”

Türkiye Voleybol Federasyonu: “Bize bıraktığın mirasın ışığında ilelebet ilerliyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87’nci Yıl dönümünde; saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.”

Anadolu Efes: “Yolumuzu aydınlatan fikirlerin bize rehberlik etmeye devam ediyor. Bize bıraktığın mirası, aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Sonsuza dek kalbimizdesin.”

Vakıfbank: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz özlem, saygı ve minnetle anıyoruz.”