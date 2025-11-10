BIST 10.890
DOLAR 42,23
EURO 48,86
ALTIN 5.539,96
HABER /  SPOR

Alperen Şengün formunu sürdürüyor son hedef Milwaukee Bucks

Alperen Şengün formunu sürdürüyor son hedef Milwaukee Bucks

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşı karşıya geldiği Milwaukee Bucks'ı 122-115'lik skorla mağlup etti. Alperen, müsabakada 23 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle oynadı.

Abone ol

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı temsilcisi Milwaukee Bucks'ı 122-115'lik skorla yendi.

Houston'da Kevin Durant 31 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle mücadele ederken, Alperen Şengün 23 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle double-double yaptı. Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo'nun 37 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Karsan ABD'deki projeler için harekete geçti
Karsan ABD'deki projeler için harekete geçti
Ülker Oneo'dan içerik üreticilerine mobil stüdyo
Ülker Oneo'dan içerik üreticilerine mobil stüdyo
MİT Başkanı Kalın’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı!
MİT Başkanı Kalın’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı!
Spor camiası 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü andı: "Emanetin sözümüzdür"
Spor camiası 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü andı: "Emanetin sözümüzdür"
Trump’ın damadı Kushner İsrail’de
Trump’ın damadı Kushner İsrail’de
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Balıkesir Sındırgı'da 7 kez deprem oldu! AFAD büyüklüğünü son dakika olarak duyurdu
Balıkesir Sındırgı'da 7 kez deprem oldu! AFAD büyüklüğünü son dakika olarak duyurdu
Sanayi üretiminde sert düşüş TÜİK eylül verilerini açıklandı
Sanayi üretiminde sert düşüş TÜİK eylül verilerini açıklandı
Afganistan, Pakistan heyetinin makul olmayan taleplerinin görüşmeleri çıkmaza soktuğunu açıkladı
Afganistan, Pakistan heyetinin makul olmayan taleplerinin görüşmeleri çıkmaza soktuğunu açıkladı
Parkinson'un ilk sinyali 'basit' bir titreme olabilir! Günlük yaşamı etkileyen titremelere karşı beyin pili ve akıllı ses ötesi tedavisi
Parkinson'un ilk sinyali 'basit' bir titreme olabilir! Günlük yaşamı etkileyen titremelere karşı beyin pili ve akıllı ses ötesi tedavisi
Emine Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
Emine Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak