İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ekim'de 52,4 oldu

İstanbul Sanayi Odası’nın yayımladığı İhracat İklimi Endeksi, ekimde 52,4’e yükselerek Mayıs 2024’ten bu yana en güçlü iyileşmeyi kaydetti. Almanya, ABD ve İtalya gibi ana pazarlarda büyüme ivme kazandı. Endeks, ihracat talep koşullarının üst üste 22’nci ayda güçlendiğine işaret etti. S&P Global’den Harker, “1,5 yılın en belirgin iyileşmesi yerli firmalara destek sağlayarak yılı olumlu tamamlamaya katkı sunacak” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ekim ayında 52,4’e yükselerek ihracat talep koşullarında güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerindeki ölçümler, ihracat pazarlarında faaliyet koşullarının iyileştiğini gösteriyor. Eylül ayında 51,7 olarak ölçülen endeksin ekimdeki artışı, Mayıs 2024’ten bu yana kaydedilen en belirgin yükseliş olarak kayda geçti.

Bu gelişmeyle birlikte ihracat iklimi üst üste 22’nci ayda güçlenmiş oldu. İSO endeksi, Türk imalat sektörünün dış talep görünümünü önemli ölçüde etkileyen küresel ekonomik faaliyet koşullarını değerlendirerek hazırlanıyor.

ALMANYA, ABD VE İTALYA POZİTİF AYRIŞTI

Ekim ayında Türkiye’nin ihracatında başı çeken Almanya, ABD ve İtalya’da büyüme hız kazandı. Türkiye imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan bu üç pazarda, özellikle Almanya son 2,5 yılın en hızlı ekonomik aktivitesini gösterdi. ABD ve İtalya’da ise büyüme sırasıyla son iki ve 19 ayın en yüksek seviyelerinde gerçekleşti.

Birleşik Krallık’ta eylül ayındaki hafif gerilemenin ardından üretim artışa geçerken, en büyük beş ihracat pazarından yalnızca Fransa’da ekonomik daralma gözlendi. Fransa’da düşüş şubat ayından bu yana en hızlı seviyeye ulaştı.

Avro Bölgesi’nde ise genel olarak ılımlı bir toparlanma yaşandı. İspanya’da üretim artışı yılın en yüksek seviyesini görürken, Hollanda’da büyüme hızı gerilese de pozitif eğilim sürdü.

ORTADOĞU VE ASYA’DA ÜRETİM CANLI

Suudi Arabistan, ekim ayında ankete dahil ekonomiler arasında en yüksek üretim artış hızını kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyüme temposu bir miktar ivme kaybetse de belirgin artış sürdü. Tayland ve Hindistan da güçlü büyüme kaydeden diğer ülkeler oldu.

Öte yandan, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde zayıf talep koşulları dikkat çekti. Romanya, Polonya, Kazakistan ve Çekya’da üretim düşüş gösterdi. En sert daralma ise Tayvan’da gözlendi ancak düşüşün hızı son beş ayın en yavaş seviyesinde kaldı.

“YILIN OLUMLU TAMAMLANMASINA KATKI SAĞLAYABİLİR”

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, verileri değerlendirirken, “Ekim ayında Türk imalat sanayi sektörünün önemli ihracat pazarlarında büyümenin güçlendiğine dair belirgin işaretler gözlendi. Bu durum, ihracat talep koşullarında yaklaşık 1,5 yılın en belirgin iyileşmesini beraberinde getirdi. Söz konusu olumlu gelişmelerin, yerli firmalara destek sağlayarak bu yılın olumlu bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunması bekleniyor” ifadelerini kullandı.