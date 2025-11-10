CHP'nin mutlak butlan davası! Gerekçeli karar açıklandı soyut ve delilsiz

Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği CHP Kurultay davasına yönelik görülmüş olan Mutlak Butlan davasının gerekçeli kararı çıktı. Kararda, "Dava konusuz kaldığı için karar verilmesi yer yok" denildi. Mahkeme, dosyada istinaf yolunun açık olduğuna hükmetti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açtığı davada verdiği ret kararının gerekçesini açıkladı:

-Siyasi partilerin kongre ve kurultayları seçim kurullarının denetimi altında gerçekleşir. Adli mahkemelerin siyasi parti kurultaylarını iptal etme yetkisi bulunmamaktadır.

-Davacıların şaibe iddiaları soyut, delilsiz ve duyuma dayalıdır. İddiaları destekleyen somut bir delil sunulamamıştır. Ayrıca dava açma süreleri de geçmiştir.

Gerekçeli kararda, "Davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer yok." denildi. Mahkeme, dosyada istinaf yolunun açık olduğuna hükmetti.

KURULTAY DAVASI NEDİR?

Davanın geçmişi 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor. Hatay'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı. Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

"KILIÇDAROĞLU DÖNSÜN" TALEBİ

Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını öne sürüp, delege iradesinin sakatlandığını savunuyor. Kurultayın yok hükmünde (mutlak butlan) sayılmasını isteyen davacılar, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi gerektiğini savunuyor. Aynı davacılar ayrıca 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptal edilmesi gerektiğini iddia ediyor.

KARAR NEYDİ?

15 Eylül 2025 tarihinde görülen davada Ankara'daki 42. Asliye Hukuk Mahkemesi davacıların ihtiyati tedbir talebinini reddetmişti.Mahkeme ayrıca davaya konu her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isimlerinin bir sonraki duruşmaya kadar hazır edilmesini istemişti.