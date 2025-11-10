İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'a ne olacak! Fenerbahçe'den maç biter bitmez açıklama geldi

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u 4-2 yendikleri maçın ardından Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin durumları hakkında konuştu. Gürbüz, "İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un durumları ile ilgili bir belirsizlik var" diyen muhabire "Belirsizlik ortadan kalkınca sizle paylaşırız" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci için konuştu. Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

"PLANLARIMIZI YAPTIK"

Gürbüz, "Bugün takımımız çok iyi mücadele verdi. Hocamızı, teknik ekibimizi, tüm oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Çok yoğun bir çalışma içerisinde takımımız. 1 haftada 2 maç oynadık. Enerjileri çok yüksek. Çok çalışıyorlar. Bundan sonraki maçlarda en iyisini yapacaklar. Lig uzun maraton. Maç maç bakıyoruz. Takım çok iyi seviyeye gelmek üzere hocamızla birlikte. Taraftarımızın yoğun ilgisi ve yoğun desteği takımımızı yukarı çekti. Takım iyi oynayınca taraftar destekliyor, taraftar destekleyince takım iyi oynuyor. Çok iyi yoldayız. Milli ara var kısa. Milli arayı çok iyi değerlendirip takımımızı daha hazır hale getirmeye çalışacağız. Planlarımızı yaptık" dedi.

"KENDİ YAPTIĞIMIZLA İLGİLENİYORUZ"

Sözlerine devam eden Gürbüz, "Biz rakiplerimizin yaptığından daha çok, kendi takımımızın yaptıklarıyla ilgileniyoruz. Her maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz. Lig uzun bir maraton. Her takım puanlar kaybedecek. Daha az puan kaybı önemli. Şu ana kadar takımımız gayet iyi. Lig başındaki ufak tefek bazı sıkıntılar dışında... Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Takımımızın enerjisi de yükseliyor. Biz uzun maratonda kendi takımımızın maçlarına bakacağız" dedi.

İRFAN CAN VE CENK TOSUN'UN DURUMU

Kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un durumu hakkında da konuşan Gürbüz, "İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un durumları ile ilgili bir belirsizlik var" diyen muhabire "Belirsizlik ortadan kalkınca sizle paylaşırız" yanıtını verdi.