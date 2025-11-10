BIST 10.890
Emenike'den olay olan aslan göndermesi! Galatasaray'ın yenildiğini görünce acımadı

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Bu sonuçla lider Galatasaray 29 puanda kaldı, Kocaelispor ise puanını 14'e yükseltti. Galatasaray'ın bu yenilgisinin ardından, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından 'yavru aslan' görseli paylaştı. Emenike'nin bu paylaşımı, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin bu mağlubiyeti sonrası, eski Fenerbahçeli futbolcu Emmanuel Emenike'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

KÖRFEZ EKİBİNDEN TARİHİ GALİBİYET

TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Kocaelispor, 45. dakikada Daniel Agyei'nin attığı golle güçlü rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçla lider Galatasaray 29 puanda kalırken, Kocaelispor puanını 14'e yükseltti. Aynı akşam Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-2 mağlup etmesiyle zirvede puan farkı 1'e indi.

EMENIKE'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Galatasaray'ın puan kaybının ardından, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nijeryalı eski futbolcu, Kocaelispor-Galatasaray maçının bitiminin hemen ardından sosyal medya hesabından "yavru aslan" görseli paylaştı.

Emenike'den olay olan aslan göndermesi! Galatasaray'ın yenildiğini görünce acımadı - Resim: 0

GÜNDEM OLDU

Emenike'nin bu paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar paylaşımı esprili şekilde desteklerken, Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

Daha önce de Türkiye'de oynadığı dönemde Galatasaray'a karşı yaptığı göndermelerle dikkat çeken Emenike'nin bu paylaşımı, iki kulüp arasındaki rekabeti yeniden alevlendirdi.

Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de ilk yenilgisini alırken, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle zirve yarışında dengeler yeniden değişti.

